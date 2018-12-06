الشرطة الإسبانية تفكك أكبر شبكة للاتجار بالمخدرات

كشفت الشرطة في أسبانيا عصابة لتهريب المخدرات بكميات كبيرة بين شمال أفريقيا، والأندلس.







وأعلنت الشرطة اليوم الخميس القبض على 57 مشتبها بهم في إطارة عملية "البرازين".







وضبطت الشرطة عدة سيارات مسروقة و10 أطنان من الحشيش.







وقالت الشرطة إن "العصابة كانت تعمل عند السواحل الأسبانية بين مدينتي مالقة وقادش".







وأوضحت الشرطة أن العصابة كانت تجلب المخدرات في قوارب عبر مضيق جبل طارق من المغرب إلى جنوب إسبانيا، ثم تنقلها إلى مناطق أخرى في أوروبا.