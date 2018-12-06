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الشرطة الإسبانية تفكك أكبر شبكة للاتجار بالمخدرات

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:53 م
الشرطة الإسبانية تفكك أكبر شبكة للاتجار بالمخدرات
الشرطة الإسبانية
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وكالات
 
كشفت الشرطة في أسبانيا عصابة لتهريب المخدرات بكميات كبيرة بين شمال أفريقيا، والأندلس.



وأعلنت الشرطة اليوم الخميس القبض على 57 مشتبها بهم في إطارة عملية "البرازين".



وضبطت الشرطة عدة سيارات مسروقة و10 أطنان من الحشيش.



وقالت الشرطة إن "العصابة كانت تعمل عند السواحل الأسبانية بين مدينتي مالقة وقادش".



وأوضحت الشرطة أن العصابة كانت تجلب المخدرات في قوارب عبر مضيق جبل طارق من المغرب إلى جنوب إسبانيا، ثم تنقلها  إلى مناطق أخرى في أوروبا.



وأكدت الشرطة أن العصابة تمثل "إحدى أهم المنظمات الإجرامية في المنطقة".
المزيد عن: شبكة تفكيك المخدرات الشرطة الاتجار إسبانيا
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