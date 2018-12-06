التحقيق مع 140 موظفًا بالأقصر للغياب وترك العمل دون سند قانوني



ومن جانبه، قرر محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، إحالة كافة العاملين المخالفين إلى الشئون القانونية للتحقيق.



شنت الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة الأقصر، حملة مكبرة للتفتيش المفاجئ على القطاعات المختلفة على مستوى المحافظة للتأكد من الانضباط وحسن سير العمل، أسفرت عن الكشف عن غياب 90 موظفًا وقيام 150 آخرين بترك مقر العمل بدون سند قانوني قبل انتهاء المواعيد الرسمية.وأوضحت راندا محمد سيف مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى بديوان عام محافظة الأقصر، أنه تم المرور على إدارة أرمنت التعليمية وتبين غياب 25 موظفًا و14 موظفًا ترك عمل، وفى الادارة الصحية بالبياضية 51 ترك عمل، والادارة الصحية بمركز الطود 12 غياب و10 ترك عمل، والادارة الصحية بالزينية 8 غياب و8 ترك عمل، ومركز طب الأسرة بالضبعية بالقرنة 9 غياب و10 ترك عمل.وكشفت عن غياب 11 موظفًا و9 ترك عمل والوحدة الصحية بأصفون بإسنا، والوحدة الصحية بوابورات المطاعنة بإسنا 10 غياب و4 ترك عمل، والوحدة الصحية بالنمسا بإسنا 6 ترك عمل، والوحدة الصحية بنجع سالم مكى بالزينية 12 ترك عمل، والوحدة الصحية بنجع جاد الكريم بالزينية 4 غياب و3 ترك عمل، والوحدة الصحية بالزناقطة بالأقصر 3 غياب و7 ترك عمل، والوحدة الصحية بنجع الخطبة بالأقصر 4 ترك عمل، ومركز شباب طيبة بالعوامية بالأقصر 5 غياب، وإدارة الشباب بأرمنت 5 ترك عمل، والوحدة الصحية بالرياينة بأرمنت 4 ترك عمل، ومديرية التموين بالأقصر 3 غياب و3 ترك عمل بدون سند قانوني.