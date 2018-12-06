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خالد بيومي يوجه رسالة تحفيزية لـ"ناصر ماهر" (صورة)

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:50 م
خالد بيومي يوجه رسالة تحفيزية لـناصر ماهر (صورة)
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علي نبوي
 

وجه المحلل الكروي خالد بيومي رسالة إلى ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.


وكتب بيومي على حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"خليك متاكد انك ستكون واحد من أهم لاعبي مصر بس ده محتاج شغل كتير منك علي نفسك بالتوفيق".


وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس على الجونة بهدفين مقابل هدف، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.



خالد بيومي يوجه رسالة تحفيزية لـ"ناصر ماهر" (صورة)
المزيد عن: ناصر ماهر كورة رياضة خالد بيومي الأهلي أخبار الرياضة
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