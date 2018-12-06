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السفير الكويتي في مصر: عادل حمودة أستاذ الصحافة في العالم العربي

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:51 م
السفير الكويتي في مصر: عادل حمودة أستاذ الصحافة في العالم العربي
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زينب عطا تصوير عبدالحافظ حمدي
 
شهد محمد صالح الذويخ سفير الكويت لدي مصر، فعاليات اختتام الأسبوع الكويتي، حيث زار جناح جريدة "الفجر"، مشيدا بتطور الجريدة في الآونة الأخيرة، وذلك تحت قيادة الأستاذ عادل حمودة، مؤكدا أنه أستاذ الصحافة العربية.
 
جاء ذلك خلال جولته بالأجنحة الإعلامية والمؤسسات العامة والخاصة والوزارات المشاركة في اختتام السوق الكويتي في مصر، حيث شكر جميع المشاركين من الجهات المصرية والكويتية في هذه الفاعلية الكبيرة. 

السفير الكويتي في مصر: عادل حمودة أستاذ الصحافة في العالم العربي
السفير الكويتي في مصر: عادل حمودة أستاذ الصحافة في العالم العربي
المزيد عن: مصر محمد صالح الذويخ سفير الكويت لدي مصر جريدة الفجر الأستاذ عادل حمودة الأسبوع الكويتي
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