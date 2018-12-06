"براءة 6 قيادات ومؤبد لبديع".. محطات في قضية "أحداث مكتب الإرشاد"

أسدلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الستار عن إعادة محاكمة "أحداث مكتب الإرشاد"، والتي قضت ببراءة 6 من قيادات الإخوان، والسجن المؤبد لمحمد بديع، المرشد العام السابقللجماعة ونائبه خيرت الشاطر و4 آخرين.

قضية مكتب الإرشاد

ترجع أحداث قضية مكتب الإرشاد إلى 30 يونيو 2013م، حيث بدأت الاشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي والمطالبين برحيله من الحكم آنذاك، أمام مكتب الإرشاد في منطقة المقطم في محافظة القاهرة، ما أسفر عن مقتل 9أشخاص وإصابة 91 آخرين.

وكانت النيابة نسبت للمتهمين عدة تهم، منها قيامهم بالقتل العمد والشروع فيه بالاشتراك والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة، مقابل مبالغ مالية، وذلك لقتل أي من المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.

إحالة للجنايات

وأمرت نيابة جنوب الجيزة في 30 سبتمبر 2013م، بإحالة المتهمين وهم (محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وخيرت الشاطر نائب المرشد، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان) في القضيةالمعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، للمحاكمة الجنائية، لبدء محاكمتهم وفق التهم التي تم إسنادها إليهم في أمر الإحالة.

أولى الجلسات

وفي 13 فبراير 2014م، بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين.

عقوبات بالإعدام

وفي فبراير 2015م، أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي أحكامًا بمعاقبة المتهمين بالإعدام لكل من عبد الرحيم محمد، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمري.

بينما قضت المحكمة بالسجن المؤبد للمرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، سعد الكتاتني، ونائب رئيس الحزب، عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب،محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق للإخوان، محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب الأسبق أسامة ياسين، ومستشار الرئيس الأسبق أيمن هدهد، وقيادات وأعضاء الجماعة أحمد شوشة، وحسام أبوبكر الصديق، ومحمود الزناتي، ورضا فهمي..

إلغاء الأحكام

وفي يناير 2016م، قضت محكمة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة بحق المتهمين وإعادة محاكمتهم.

إعادة المحاكمة

وتأتي أولى جلسات إعادة المحاكمة، في 20 يوليو 2016م، حيث طلب المتهمان عصام العريان ومحمد البلتاجي رد هيئة المحكمة، كما شهدت الجلسة طرد محمد بديع لتشويشه على سير المحاكمة.

تغريم المتهمين 6 آلاف جنيه

وفي جلسة 20 أكتوبر 2016م، رفضت محكمة استئناف القاهرة طلب الرد المقدم من المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي، فيما قررت المحكمة تغريمهما 6 آلاف جنيه.

سماع الشهود

بينما بدأت المحكمة في سماع الشهود في جلسة 15 نوفمبر 2017م، ومن أبرز الشهود الذين استمعت لهم المحكمة العقيد طارق قرني مأمور قسم شرطة المقطم إبان الأحداث، والمقدم أحمد هدية رئيس مباحث المقطم إبان الأحداث.

وفي 2مارس 2018م، استمعت المحكمة لشهادة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق.

مرافعة النيابة

وفي 22 أبريل 2018م، ترافعت النيابة العامة وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، حيث وجهت لهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، والتي تصل عقوبتها للسجن المشدد.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك، بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرةالنارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

تعديل الاتهام

وفي جلسة 30 سبتمبر 2018م، قررت المحكمة تعديل الاتهام لعدد من المتهمين لتهمة الضرب المفضي للموت عمدًا مع سبق الإصرار وإعادة القضية للمرافعة بعد تعديل الاتهام.

البراءة والمؤبد

بينما قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة، أمس الأربعاء، ببراءة 6 من قيادات الإخوان في إعادة محاكمة "أحداث مكتب الإرشاد".

والمحكوم ببراءتهم في القضية هم سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، و أسامة يس، وحسام أبو بكر ، وأيمن عبد الرؤوف.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة وعلى رأسهم محمد بديع الذي تم الحكم عليه بالسجن المؤبد ، الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيطلارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.