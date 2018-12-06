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أسوشيتد برس: مصر أصبحت سابع أكبر سوق للسلاح عالمياً

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:40 م
أسوشيتد برس: مصر أصبحت سابع أكبر سوق للسلاح عالمياً
صورة أرشيفية
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هديل هاشم
 
تصدرت فعاليات معرض "إيديكس 2018"، تغطية الصحف الأجنبية للشأن المصري اليوم الخميس.

وأشار تقرير نشرته أسوشيتد برس، إلى أن المعرض يأتي ضمن توجه مصر إلى تنويع مصادر تسليحها وزيادة نسبة التسليح غير الأمريكي لديها.

ونقل التقرير توقعات المحلل العسكري الامريكي بن موريس، بارتفاع واردات مصر من السلاح لتصل إلى 9 مليارات دولار سنويا خلال العقد المقبل، بما يجعلها سابع أكبر سوق للسلاح عالميا.

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