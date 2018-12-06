ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بريطانيا: تيريزا ماي تتهم المعارضين بمحاولة "إحباط" اتفاق بريكست

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:38 م
بريطانيا: تيريزا ماي تتهم المعارضين بمحاولة إحباط اتفاق بريكست
صورة أرشيفية
طباعة
وكالات
 

اتهمت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، اليوم الخميس، معارضيها في البرلمان بمحاولة "إحباط" اتفاقها على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي، قبل تصويت حاسم حول الاتفاق في مجلس العموم الأسبوع المقبل، إن معارضيها "لم يطرحوا بديلاً يمكن الاعتماد عليه" لخطتها.

ورفضت ماي دعوات النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي لاستفتاء ثانٍ على خروج بريطانيا من الاتحاد، قائلةً إن الناخبين قدموا "رسالة واضحة" في 2016، عندما اختار 52% منهم الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت ماي في برنامج "توداي" الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن "الكثير من  الذين يريدون استفتاءً ثانياً يريدون ذلك أملاً في أن يسفر عن نتيجة مختلفة. هذا غير صحيح".

المزيد عن: محاولة تيريزا ماي تتهم بريكست بريطانيا المعارضين اتفاق إحباط
>
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
المصري البورسعيدي
كأس ملك إسبانيا
ريال مدريد
x
17:15
مليلية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
x
16:45
أحد
الاتحاد
x
18:40
الفيصلي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/6/2018 5:00:18 PM