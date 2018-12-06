بريطانيا: تيريزا ماي تتهم المعارضين بمحاولة "إحباط" اتفاق بريكست





اتهمت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، اليوم الخميس، معارضيها في البرلمان بمحاولة "إحباط" اتفاقها على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





وقالت ماي، قبل تصويت حاسم حول الاتفاق في مجلس العموم الأسبوع المقبل، إن معارضيها "لم يطرحوا بديلاً يمكن الاعتماد عليه" لخطتها.





ورفضت ماي دعوات النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي لاستفتاء ثانٍ على خروج بريطانيا من الاتحاد، قائلةً إن الناخبين قدموا "رسالة واضحة" في 2016، عندما اختار 52% منهم الخروج من الاتحاد الأوروبي.





وأضافت ماي في برنامج "توداي" الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن "الكثير من الذين يريدون استفتاءً ثانياً يريدون ذلك أملاً في أن يسفر عن نتيجة مختلفة. هذا غير صحيح".