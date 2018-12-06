البورصة السعودية تواصل التراجع في أخر جلسات الأسبوع

واصلت البورصة السعودية التراجع للجلسة الثالثة على التوالى، بنهاية جلسة اليوم الخميس، أخر جلسات الأسبوع، في ظل هبوط قطاعي البنوك والمواد الأساسية، وظل مؤشر السوق الموازي "نمو" بدون تغيير.





وأغلق المؤشر العام "تاسي" متراجعا بنسبة 0.44%، بخسائر بلغت 34.65 نقطة، هبط بها إلى مستوى 7,848.98 نقطة.





وارتفعت قيم التداول، بالسوق الرسمي، إلى 3.27 مليار ريال، (871 مليون دولار)، مقابل 2.8 مليار ريال، (748.8 مليون دولار) بالجلسة السابقة.





وصعدت كميات التداول بنهاية جلسة اليوم الخميس، إلى 144.84 مليون سهم، مقابل نحو 118 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأربعاء.





وجاء إغلاق 16 قطاعا باللون الأحمر على مستوى "تداول"، تصدرها "تجزئة الأغذية"، بتراجع نسبته 1.6%، وتراجع "البنوك" 0.48%، وسجل قطاع المواد الأساسية تراجعا نسبته 0.47%.





واقتصر اللون الأخضر على 3 قطاعات، بصدارة "الإعلام"، الذي صعد 1.07%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة ارتفاع بلغت 0.5%، وظل قطاع الأدوية بدون تغيير.





وشملت الخسائر 122 سهما، بالسوق الرسمي، تصدرها سهم "الكابلات" الذي أغلق متراجعا 2.87%، وجاء إغلاق 51 سهما، باللون الأخضر، بصدارة سهم "زين" الذي صعد 6.34%.





وأغلق م السوق الموازي، بدون تغيير عند مستوى 2,415.94 نقطة، في ظل تباين الأسهم، بارتفاع سهمي "أبو معطي" و"ثوب الأصيل"، مقابل تراجع "باعظيم" وو"ريدان".





وأنهى المؤشر العام للسوق تعاملات أمس الأربعاء باللون الأحمر، مواصلا خسائره للجلسة الثانية على التوالي، وسط انخفاض ملحوظ بالسيولة؛ وأغلق مؤشر السوق الموازي- نمو على تراجع طفيف.