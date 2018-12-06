استقال بسبب عزل "مرسي".. من هو وزير العدل الأسبق المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية؟

تولى حقيبة وزارة العدل لمدة شهرين فقط، إذ استقال فور عزل محمد مرسي، فهو دائم الظهور على القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، لتأمر نيابة أمن الدولة العليا، بحبس المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة.

ابن تيار الاستقلال

يُعد أحمد محمد سليمان أحد أعلام تيار الاستقلال بنادي القضاة، من مواليد عام 1950م، تخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1970م، وحاصل على الماجستير في الشريعة والقانون عام 1977.

التحق بالنيابة العامة فور تخرجه، وعُين وكيلاً للنائب العام في نيابات صدفا بأسيوط، ونيابة المنيا الكلية وبندر المنيا، والفقش ببني سويف قبل أن يلتحق بسلك القضاء مع مشارف عام 1981.

نادي القضاة

وشغل "سليمان"، منصب رئيس نادي قضاة المنيا فترتين، كما عمل مستشارًا بمحكمة استئناف القاهرة وأسيوط، وتمت إعارته ليعمل قاضيًا في المحكمة الاتحادية بدولة الإمارات، ثم عين رئيسًا لقسم التأهيل التخصصي.

وزارة العدل

عُين أحمد سليمان وزيرًا للعدل في مايو 2013م، بعد استقالة المستشار أحمد مكي، وقد استقال سليمان في 7 يوليو 2013م؛ بسبب عدم قدرته على العمل كوزير بعد عزل محمد مرسي.

اتهامات

ومؤخرًا، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة.

ونسبت النيابة، للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.