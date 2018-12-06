اللون الأحمر يسيطر علي بورصة البحرين بختام التعاملات
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 02:52 منيفين سمير
انخفض سوق البحرين بنهاية تعاملات اليوم الخميس، مضغوطاً بأسهم قيادية، ليسجل الهبوط الثاني على التوالي.
وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.17%، إلى المستوى 1320.04 نقطة، خاسراً 2.24 نقطة.
وقاد التراجعات في ذلك التوقيت، قطاع الصناعة بنسبة 0.82%؛ بفعل سهم ألمنيوم البحرين 0.84%.
كما انخفض قطاع الاستثمار 0.43%، عبر تداول سهم البركة المصرفية وجي إف إتش بهبوط 1.69%، و1.64% على التوالي.
وتزيل التراجعات، قطاع البنوك بنسبة 0.02%، بعد أن تراجع سهم مصرف السلام بنسبة 2.22%.
وجرى تداول نحو 6.91 مليون سهم، بسيولة قدرها 1.53 مليون دينار بحريني، من خلال تنفيذ 67 صفقة.
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