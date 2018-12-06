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اللون الأحمر يسيطر علي بورصة البحرين بختام التعاملات

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 02:52 م
اللون الأحمر يسيطر علي بورصة البحرين بختام التعاملات
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نيفين سمير
 

انخفض سوق البحرين بنهاية تعاملات اليوم الخميس، مضغوطاً بأسهم قيادية، ليسجل الهبوط الثاني على التوالي.

وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.17%، إلى المستوى 1320.04 نقطة، خاسراً 2.24 نقطة.

وقاد التراجعات في ذلك التوقيت، قطاع الصناعة بنسبة 0.82%؛ بفعل سهم ألمنيوم البحرين 0.84%.

كما انخفض قطاع الاستثمار 0.43%، عبر تداول سهم البركة المصرفية وجي إف إتش بهبوط 1.69%، و1.64% على التوالي.

وتزيل التراجعات، قطاع البنوك بنسبة 0.02%، بعد أن تراجع سهم مصرف السلام بنسبة 2.22%.

وجرى تداول نحو 6.91 مليون سهم، بسيولة قدرها 1.53 مليون دينار بحريني، من خلال تنفيذ 67 صفقة.



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