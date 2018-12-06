مؤشر مسقط يتراجع 0.08% بختام جلسة أخر الأسبوع





أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع متراجعاً 0.08% بإقفاله عند النقطة 4548.72، خاسراً 3.58 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة الخميس الماضي.





وتأثر المؤشر بتراجع مؤشر قطاع الخدمات 0.54%، مع انخفاض 6 أسهم، وتقدم العُمانية للهندسة المتراجعين اليوم بنسبة 4.85%، وانخفض مدينة مسقط للتحلية 3.94%، والعنقاء للطاقة بنسبة 3.74%.





وهبط مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.31%؛ بضغط 4 أسهم، وتراجع الأنوار القابضة والمدينة تكافل بنفس النسبة البالغة 1.96%.





وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر قطاع الصناعة 0.39%؛ مع صدارة اسمنت عُمان للرابحين بنسبة 3.87%، وارتفع ريسوت للاسمنت 1.94%.





وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 4.72 مليون سهم؛ مقابل 11.08 مليون سهم مليون سهم بالجلسة السابقة، وانخفضت كذلك قيمة التداولات إلى 796.49 ألف ريال؛ مقابل 1.74 مليون ريال بجلسة أمس الأربعاء.





وتصدر سهم بنك صحار تعاملات اليوم حجماً وقيمةً، بتداول 1.5 مليون سهم، بقيمة 180.91 ألف ريال.











