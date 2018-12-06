بريانكا شوبرا ونيك جوناس يظهران في لقطات جديدة من مومباي





ظهر كل من النجم نيك جوناس، والفنانة الهندية بريانكا شوبرا، في لقطات جديدة بعد زفافهما جمعت بينهما في مدينة مومباي، بعد تعرضهما لإنتقادات من الصحف الهندية لمدى البذخ الذي تكلفه زفافهما الذي امتد لأربعة أيام.

وأتم الثنائي زفافهما رسميا، طبقا للطقوس الغربية على عكس ما توقعه عدد كبير من وسائل الإعلام التي ظنت أن الزفاف سيتم طبقا للطقوس الهندوسية.

وأثارت العلاقة العاطفية بين الثنائي جدلا كبيرا في بدايتها نظرا لفارق العمر الكبير بينهما الذي يصل لـ 10 سنوات لصالح بريانكا.