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بريانكا شوبرا ونيك جوناس يظهران في لقطات جديدة من مومباي

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 01:38 م
بريانكا شوبرا ونيك جوناس يظهران في لقطات جديدة من مومباي
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أحمد جمال أحمد
 


ظهر كل من النجم نيك جوناس، والفنانة الهندية بريانكا شوبرا، في لقطات جديدة بعد زفافهما جمعت بينهما في مدينة مومباي، بعد تعرضهما لإنتقادات من الصحف الهندية لمدى البذخ الذي تكلفه زفافهما الذي امتد لأربعة أيام.

 

وأتم الثنائي زفافهما رسميا، طبقا للطقوس الغربية على عكس ما توقعه عدد كبير من وسائل الإعلام التي ظنت أن الزفاف سيتم طبقا للطقوس الهندوسية.

 

وأثارت العلاقة العاطفية بين الثنائي جدلا كبيرا في بدايتها نظرا لفارق العمر الكبير بينهما الذي يصل لـ 10 سنوات لصالح بريانكا.

بريانكا شوبرا ونيك جوناس يظهران في لقطات جديدة من مومباي
بريانكا شوبرا ونيك جوناس يظهران في لقطات جديدة من مومباي
بريانكا شوبرا ونيك جوناس يظهران في لقطات جديدة من مومباي
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