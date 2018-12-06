سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6-12-2018 في البنوك الحكومية والخاصة - تعاملات الظهيرة
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 01:24 م
استقر سعر الريال السعودي خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 6-12-2018، في البنوك الحكومية والخاصة، ليسجل الريال السعودي سعر 4.75 جنيه للشراء، 4.78 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى.
وفيما يلي أسعار الريال السعودي فى البنوك العامة والخاصة:
سعر الريال السعودي فى البنك المركزى المصرى
4.75 جنيه للشراء
4.79 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى
4.75 جنيه للشراء
4.78 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي فى بنك مصر
4.75 جنيه للشراء
4.76 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي فى البنك التجارى الدولى
4.74 جنيه للشراء
4.78 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية
4.73 جنيه للشراء
4.77 جنيه للبيع
سعر الريال مقابل العملات العربية والاجنبية
1 دولار امريكي = 3.751 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي
1 دولار امريكي = 3.751 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي
1 دولار امريكي = 3.750 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي
1 دولار امريكي = 3.750 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي
1 دولار امريكي = 3.751 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي
1 دولار امريكي = 3.750 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6-12-2018 في البنوك الحكومية والخاصة - تعاملات الظهيرة
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