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كارول سماحة ضيفة "ديو المشاهير" الأحد المقبل

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 01:18 م
كارول سماحة ضيفة ديو المشاهير الأحد المقبل
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الفجر الفنى
 

تحل النجمة اللبنانية كارول سماحة ضيفةً على الحلقة الثانية من برنامج "ديو المشاهير" عبر شاشة "ام تي سي" مساء الأحد المقبل الموافق 9 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقدم كارول سماحة خلال السهرة باقة من أجمل أغنياتها بمشاركة مشاهير البرنامج الذي يحمل رسالة إجتماعية وإنسانية مميّزة.

الجدير ذكره أن كارول سماحة طرحت مؤخرًا ترنيمة ميلادية بعنوان "أهلًا بيسوع" عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" العالمي للفيديوهات.

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