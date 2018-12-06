المشدد ٣ سنوات لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "محمد.خ" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى ومحمود عبد المنعم القرموطي ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

وأسندت النيابة العامة للمتهم محمد خميس تهمة حيازة وإحراز بقصد الاتجار عقارا مخدر الترامادول، وحيازة مخدر بنزوديازيين، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.