ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أحداث الحلقة 126 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس.. والقنوات الناقلة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 10:18 ص
أحداث الحلقة 126 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس.. والقنوات الناقلة
مسلسل قيامة ارطغرل
طباعة
الفجر الفنى
 

الحلقة 126 من مسلسل قيامة ارطغرل

تشهد الحلقة 126 من مسلسل أرطغرل أحداثا مشوقة خاصة بعد التطورات الجديدة حدثت مع بداية الجزء الخامس وهجرة قبيلة الكايي إلى منطقة سوغوت التي كانت تخضع من قبل للدولة البيزنطية واستطاع ارطغرل أن يحرر أهلها من بطش الدولة البيزنطية ويجعلها مستقر لقبيلته.

تفاصيل مسلسل قيامة ارطغرل

جدير بالذكر أن مسلسل ارطغرل هو مسلسل يتحدث عن غازي مسلم، تركي، قام بتوحيد القبائل المسلمة، في إطار تاريخي تشويقي، في القرن 13 الميلادي، بظهور قبائل التركمان بعد توحيدها، بينما كان كل من الروم والمغول يتنافسان ويتشاجران على الفوز بكرسي الحكم، الولاية، وضعف شديد في حكم الدولة العباسية، دولة المسلمين، وقد بحث الغازي عن مقرا لقبائله، للنجاة من أكبر أعداء كانت تغير عليهم، قبائل الروم والمغول.

القنوات المذاع عليها مسلسل قيامة ارطغرل

اسم القناةالتردد الحاليمعدل الترميزالاستقطاباسم القمر الصناعي
فور شباب1131627500أفقيالنايل سات
دعوة1072727500عمودي النايل سات
الوطن1101227500أفقيالنايل سات
الشرق1113727500عموديالنايل سات
اليرموك1167827500عموديTURKSAT
TRT110428400عموديEUTELSAT
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
المصري البورسعيدي
كأس ملك إسبانيا
ريال مدريد
x
17:15
مليلية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
x
16:45
أحد
الاتحاد
x
18:40
الفيصلي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/6/2018 10:20:03 AM