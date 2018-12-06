أحداث الحلقة 126 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس.. والقنوات الناقلة

الحلقة 126 من مسلسل قيامة ارطغرل

تشهد الحلقة 126 من مسلسل أرطغرل أحداثا مشوقة خاصة بعد التطورات الجديدة حدثت مع بداية الجزء الخامس وهجرة قبيلة الكايي إلى منطقة سوغوت التي كانت تخضع من قبل للدولة البيزنطية واستطاع ارطغرل أن يحرر أهلها من بطش الدولة البيزنطية ويجعلها مستقر لقبيلته.

تفاصيل مسلسل قيامة ارطغرل

جدير بالذكر أن مسلسل ارطغرل هو مسلسل يتحدث عن غازي مسلم، تركي، قام بتوحيد القبائل المسلمة، في إطار تاريخي تشويقي، في القرن 13 الميلادي، بظهور قبائل التركمان بعد توحيدها، بينما كان كل من الروم والمغول يتنافسان ويتشاجران على الفوز بكرسي الحكم، الولاية، وضعف شديد في حكم الدولة العباسية، دولة المسلمين، وقد بحث الغازي عن مقرا لقبائله، للنجاة من أكبر أعداء كانت تغير عليهم، قبائل الروم والمغول.

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