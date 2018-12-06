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ابنة هيفاء وهبي توضح حقيقة محاولتها الانتقام من والدتها

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 10:12 ص
ابنة هيفاء وهبي توضح حقيقة محاولتها الانتقام من والدتها
هيفاء وهبي وابنتها
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الفجر الفنى
 

ردَّت زينب نصر فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على تصريحات للصحفية نضال الأحمدية ببرنامج "تحت السيطرة"، التي قالت فيها إن زينب ترغب في الانتقام من والدتها من خلال دخول مجال الفن ومنافستها.

وقالت زينب في منشور عبر حسابها في "سناب شات": "مجلة الجرس.. يكفي فتنة.. يكفي تظهروا للناس أن أنا أتواصل معكم، هذا لن يحدث".

وتابعت: " أي شخص يرغب في تحقيق مصالح معينة يقوم باستغلال اسمها ويروج لأشياء غير حقيقية عنها".

المزيد عن: هيفاء وهبي نضال الاحمدية فن سينما تحت السيطرة الجرس
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