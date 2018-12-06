الدولار اليوم | سعر الدولار والعملات في البنوك الرسمية والخاصة اليوم الخميس 6-12-2018

واصل سعر الدولار اليوم حالة الاستقرار التي تعيشها العملات الامريكية وبعض العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك المصرية الرسمية الحكومية والخاصة والسوق السوداء خلال بداية التعاملات الرسمية الصباحية اليوم الخميس 6-12- 2018 ، ومن خلال التقرير الأتي نتعرف على أسعار صرف الدولار في البنوك الهامة بحسب أخر الاحصائيات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصري، وجاءت أسعار الدولار على النحو التالي:





سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة





استقر سعر صرف الدولار في مصر في البنوك الحكومية والكبرى وشركات الصرافة والسوق السوداء اليوم الخميس 6-12-2018، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزى المصري نحو 17.85 جنيها للشراء، و17.97 جنيها للبيع وهو أحد اكبر البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.





سعر الدولار في البنك المركزى المصرى





استقر سعر صرف الدولار في البنك المركزى خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس-12-2018، حيث سجل سعر الدولار نحو 17.85 جنيها للشراء، و17.97 جنيها للبيع، ويعتبر هذا السعر أعلى سعر للدولار في البنوك بعد بنك أبو ظبي الإسلامي.





توقعات سعر الدولار في الفترة القادمة





استقر سعر صرف الدولار في جميع البنوك الحكومة والخاصة والسوق السوداء ومكاتب الصرافة خلال منتصف التعاملات الصباحية اليوم الخميس 6 ديسمبر، توقع الخبراء المصرفيين استمرار استقرار سعر الدولار والعملات في ظل حال الاضطراب التي تشهدها سعر الدولار العالمي.





سعر الدولار اليوم مصر في السوق السوداء





واصل سعر الدولار استقراره في البنوك والسوق السوداء على حد السواء خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 6-12-2018 حيث سجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 17.89 جنيها، بينما سجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 17.85 جنيها للشراء، و17.97 جنيها للبيع بحسب اخر الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزى المصرى.





أعلى سعر للشراء- أقل سعر للبيع

واصل سعر صرف الدولار استقراره في البنوك المصرية خلال بداية التعاملات الرسمية اليوم الخميس 6-12-2018، حيث سجل أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم نحو 17.89 جنيها من خلال مصرف أبو ظبي الاسلامي، فيما سعر أقل سعر لبيع الدولار نحو 17.88 جنيها، في البنك الاهلى المصري.

سعر الدولار الان في السوق السوداء والبنوك

واصل سعر صرف الدولار استقراره في البنوك الرسمية الحكومية منها والخاصة والسوق السوداء وشركات الصرافة خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 6-12-2018 حيث سجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 17.89 جنيها، بينما سجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 17.85 جنيها للشراء، و17.97 جنيها للبيع، و سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 17.79 جنيها للشراء و17.89 جنيها للبيع، بينما سجل سعر الدولار في بنك ابو ظبي الإسلامي 17.89 جنيها و17.96 جنيها، أما سعر الدولار في البنك التجاري الدولى فسجل نحو 17.86 جنيها، 17.96 جنيها، وسجل الدولار في بنك كريدى أجريكول 17.87 جنيها، 17.97 جنيها. بحسب اخر الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزى المصرى عن اسعار الدولار في البنوك العاملة في مصر.





سعر الدولار في البنك الأهلى اليوم 6-12-2018





استقر سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 6-12-2018 ويعتبر من أهم البنوك العاملة في مصر البنك الأهلى المصري وسجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصري نحو 17.78 جنيها، 17.88 جنيها، وذلك بحسب اخر الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزى.





الدولار اليوم | سعر الدولار والعملات في البنوك الرسمية والخاصة اليوم الخميس 6-12-2018







