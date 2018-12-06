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كريستيان جروس يستقر على تشكيل الزمالك أمام المصري

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:39 ص
كريستيان جروس يستقر على تشكيل الزمالك أمام المصري
الزمالك والمصري
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رامي بشاي
 
استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك على تشكيل الفريق لمباراة اليوم أمام المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب الجيش بمدينة برج العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الحادي عشر ببطولة الدوري المصري.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: محمود جنش 

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة 

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما ومحمود عبد المنعم كهربا ومصطفى فتحي 

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو

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