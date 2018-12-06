المقاصة يحسم الجدل حول رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

حسم محمد مجد المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة ومدير التعاقدات، مصير نجم الفريق محمود وحيد من الانتقال إلى الأهلي خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف القلعة الحمراء.





وقال محمد مجد في تصريحات تلفزيونية، :"المقاصة قرر عدم الدخول في صفقات تبادلية مع الأهلي بسبب رفض إدارة الأحمر دخول أحمد الشيخ ضمن الصفقة".





وطلب مصر المقاصة من الأهلي الحصول على مقابل مادي والثنائي صبري رحيل وأحمد الشيخ مقابل الاستغناء عن خدمات محمود وحيد، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.