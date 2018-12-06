"الأرصاد" تحذر من طقس اليوم.. وتؤكد: أمطار غزيرة بهذه المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس غير مستقر، اليوم الخميس، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة، وحتى شمال الصعيد وسيناء وتكون غزيرة أحيانا.



