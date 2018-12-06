"الأرصاد" تحذر من طقس اليوم.. وتؤكد: أمطار غزيرة بهذه المناطق
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:59 ص
حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس غير مستقر، اليوم الخميس، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة، وحتى شمال الصعيد وسيناء وتكون غزيرة أحيانا.
وأضافت الهيئة في بيانها، أن تكاثر السحب يزيد من الإحساس بالبرودة، كما تزيد اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
المزيد عن: مصر طقس شتاء درجات الحرارة خريف حاله الجو حالة الطقس الأرصاد اخبار مصر أمطار