مؤرخ: بريطانيا مديونة لمصر بـ28 مليار جنيه استرليني منذ الحرب العالمية الأولى



وأضاف "صبري"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه أسامة كمال، أن مصر أقرضت بريطانيا وقتها 3 مليون جنيه استرليني عام 1917، وهو ما يساوي الآن 28 مليار جنيه استرليني.



وتابع، أنه تم تشكيل لجنة في هيئة البحوث العسكرية، لتجهيز كل الوثائق اللازمة للمطالبة بهذا الدين، ومن حق مصر المطالبة به.

قال المؤرخ أشرف صبري، إن هناك الكثير من الوثائق التي تؤكد دور مصر في الحرب العالمية الأولى، وتحمل مصر لتكاليف الحرب نيابة عن بريطانيا.