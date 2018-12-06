محمد محمود: انتقلت للأهلي بنفس طريقة عبد الله السعيد ووليد سليمان





كشف محمد محمود لاعب الأهلي الجديد أن عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي أبلغه بأنه ثالث لاعب يوقع على عقود إنتقاله للقلعة الحمراء في "منزله".





وقال "محمود" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " عدلي القيعي أبلغني بأن لاعبان فقط قام بتوقيع عقود إنتقالهما للأهلي في منزله هما عبد الله السعيد ووليد سليمان وأنا الثالث، وتمني لي أن يكون ذلك فأل خير ويسير على نهجهما مع الفريق".





وكان محمد محمود وقع على عقود إنتقاله للأهلي بشكل رسمي في "فيلا" عدلي القيعي وبحضور حسام غالي ومحمد فضل.