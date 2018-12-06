خبير بترولي: قطر ليس لها تأثير مزعج على السعودية في مجال النفط



وأضاف "يوسف"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه أسامة كمال، أن القرار الأخير بتخفيض سقف الإنتاج، أدي إلى هبوط سريع في سعر النفط، وهذا الأمر حدث بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وتابع الخبير البترولي، أن الانخفاض وصل إلى حوالي 20%، ووصل إلى 58 دولار للبرميل، بعد أن كان حوالي 86 دولار، بعد أن ضخت السعودية وروسيا حوالي 220 ألف برميل زيادة في اليوم.



ولفت إلى أن السعر ارتفع مرة أخرى، ولكن ليس بسبب انسحاب قطر من منظمة أوبك، ولكن بسبب قرار تعليق الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، وهذا له أثر كبير على السوق العالمي.

قال مدحت يوسف الخبير البترولي، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، إن قطر ليس لها تأثير مزعج بالنسبة للسعودية في مجال النفط، سواء تحديد سقف الإنتاج أو السعر هبوطا وصعودًا.