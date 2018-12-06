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محمد محمود يوضح توقيت صورته مع القيعي وغالي وفضل بعد التوقيع للأهلي

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 02:57 ص
محمد محمود يوضح توقيت صورته مع القيعي وغالي وفضل بعد التوقيع للأهلي
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علاء خليف
 

أوضح محمد محمود لاعب الأهلي حقيقة توقيعه على عقود إنتقاله للقلعة الحمراء في فترة سابقة بعيدة عن التوقيت التي ظهرت فيه صورته مع عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي وحسام غالي منسق فريق الكرة ومحمد فضل مدير التعاقدات.

وقال "محمود" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " ليس صحيحًا ما تردد حول توقيعي للأهلي منذ وقت بعيد، ولكنني وقعت على عقود إنتقالي للقلعة الحمراء عقب مباراة الأهلي ضد بتروجيت في فيلا عدلي القيعي".
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