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عاجل.. السلطات الفرنسية تفرج عن سعد لمجرد بكفالة مالية

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 01:57 ص
عاجل.. السلطات الفرنسية تفرج عن سعد لمجرد بكفالة مالية
سعد لمجرد
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الفجر الفني
 
أفرجت السلطات الفرنسية، الأربعاء، عن الفنان المغربي سعد لمجرد، بعد احتجازه شهرين في سجن ببلدة “دراغينيان” جنوب فرنسا.

وذكر موقع “ميديا بار” الفرنسي، أنه تم الإفراج عن لمجرد مقابل كفالة مالية كبيرة.

واعتقل المجرد في نهاية أغسطس 2018، بعدما اتهمته فتاة جديدة بالاغتصاب.

وسارعت مجموعة من الفنانات المغربيات إلى تهنئة زميلهم بخروجه من السجن، على حساباتهن الخاصة في مواقع التواصل، مثل مريم لبيض وحسناء زلاغ.

وكانت الممثلة سناء عكرود كتبت الثلاثاء على انستغرام: “ها هو سعد لمجرد بريء وسيعود قريبًا.. سيواصل الغناء والرقص”.

وأثارت تلك التدوينة استغراب متابعيها، لكن يرجح أنها كانت على علم بخبر الإفراج عنه.
المزيد عن: سعد لمجرد السلطات الفرنسية الإفراج عن سعد لمجرد
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