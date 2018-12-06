"العصار": العربة المدرعة المصرية تنافس مثيلاتها في العالم كله



وأضاف "العصار"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، وريهام الديب، أن معرض "أيديكس 2018"، به قسم خاص للبحوث، ولم يدخر أي شخص جهد في هذا المعرض.



أما العميد خالد عبدالرحمن، نائب رئيس الشركة التي صنعت المدرعتين ST100، وST500، قال إن العربة من تصميم مصري خالص، موضحا أنه يمكن تركيب 10 كبائن مختلفة على نفس الشاسية، ويمكن استخدامها كعربة قتال، أو سيارة إسعاف.

قال اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، إن العربة المدرعة التي تنتجها مصانع الإنتاج الحربي، على أعلى درجة من الجودة، وتنافس في مواصفاتها مثيلاتها في العالم كله.