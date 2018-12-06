ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"العصار": العربة المدرعة المصرية تنافس مثيلاتها في العالم كله

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:50 ص
العصار: العربة المدرعة المصرية تنافس مثيلاتها في العالم كله
اللواء محمد العصار
طباعة
نعيم يوسف
 
قال اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، إن العربة المدرعة التي تنتجها مصانع الإنتاج الحربي، على أعلى درجة من الجودة، وتنافس في مواصفاتها مثيلاتها في العالم كله.

وأضاف "العصار"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، وريهام الديب، أن معرض "أيديكس 2018"، به قسم خاص للبحوث، ولم يدخر أي شخص جهد في هذا المعرض.

أما العميد خالد عبدالرحمن، نائب رئيس الشركة التي صنعت المدرعتين ST100، وST500، قال إن العربة من تصميم مصري خالص، موضحا أنه يمكن تركيب 10 كبائن مختلفة على نفس الشاسية، ويمكن استخدامها كعربة قتال، أو سيارة إسعاف.
المزيد عن: مصر ايديكس اللواء محمد العصار العصار اخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
المصري البورسعيدي
كأس ملك إسبانيا
ريال مدريد
x
17:15
مليلية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
x
16:45
أحد
الاتحاد
x
18:40
الفيصلي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/6/2018 5:20:02 AM