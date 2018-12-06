فاطمة ناعوت: عادل حمودة كبيرنا الذي علمنا الفكر (فيديو)

قالت الكاتبة فاطمة ناعوت أنها تلميذة للكاتب الصحفي عادل حمودة منذ أن أمسكت بقلم رصاص، لافتة إلى أنها تعلمت من مل حرف كتبه، واعتادت تتبعه في كل مكان يكتب فيه.





وأضافت "ناعوت" أنها تعلمت من "حمودة" نحت الحرية ومطاردتها، ومطاردة الحقيقة والخبر، مؤكدة أنها تعتز به وبمدرسته.





وتابعت "ناعوت" أن "حمودة" هو "كبيرنا الذي علمنا الفكر وعلمنا أن نكون أنفسنا وأن لا نخاف مهما كلفنا من أثمان".





واستطردت "ناعوت" أن "حمودة" اسمى مذكراته "كلمة السر - الحرية" (فرن الصحافة) لأنها تحرق من يقترب منها ولكنه احتراق لأطراف فراشة تنبت أطراف جديدة تمكنها من التحليق مجددًا.