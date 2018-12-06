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"العصار": "إيدكس 2018" حصل على مكانة في الخريطة العالمية للمعارض

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 06:58 ص
العصار: إيدكس 2018 حصل على مكانة في الخريطة العالمية للمعارض
اللواء محمد العصار
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أمنية فوزي
 
قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن نتائج معرض "إيديكس 2018" فاقت التوقعات، وإن تنظيم المعرض والإبهار في إدارته أهم ما حدث خلال الفعاليات.

وأضاف "العصار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامجه "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، أنه أجرى 25 مقابلة خلال الثلاثة أيام، وأن الكل بالإجماع أكد أن المعرض فاق التوقعات، وحصل على مكانة في الخريطة العالمية للمعارض.

وأشار إلى أن معرض إيديكس زاد من انتماء الحضور المصريين ورفع روحهم المعنوية وجعلهم يشعرون بالفخر، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان سعيدًا بالتنظيم الجيد للمعرض وبعدد الزوار.

وتابع: "الكل عمل بتفاني وإخلاص، والكل كان على أعلى مستوى من التنسيق والآداء والتكامل، هذا المعرض نتاج جهد الجميع".

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