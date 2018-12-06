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محيي الدين عبيد: 73 ألف صيدلية تشارك في الحد من الزيادة السكانية

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:48 ص
محيي الدين عبيد: 73 ألف صيدلية تشارك في الحد من الزيادة السكانية
محيي الدين عبيد
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، إن 73 ألف صيدلية منتشرة في النجوع والقرى والمدن تشارك حملة الحد من الزيادة السكانية، وتقوم بتوعية المواطنين.

وأوضح "عبيد"، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية ""dmc مساء الأربعاء، أنهم سيعتبروا هذه الصيدليات مراكز توعوية لتثقيف المواطن المصري وتوضيح الرؤية له، لافتًا إلى أنه يتردد حوالي 5 مليون مواطن يوميًا على الصيدليات.

وأضاف أن الصيدلي أكثر شخص يؤثر في المجمع بدراسات صحيحة؛ لأنه متاح أمام المواطن في أي وقت لتلقي المعلومات.

وأشار نقيب الصيادلة، إلى أنه سيتم توعية المواطن وتويح الصورة له بشكل مبسط، وأنه سيتم التنسيق مع شركات أدوية منع الحمل، وأنه سيتم إحياء مبادرة "اسأل استشير" الخاصة بتنظيم الأسرة.
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