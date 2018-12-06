محسن عادل: الهدف من مؤتمر "أفريقيا 2018" الترويج للاستثمار بمصر



قال الدكتور محسن عادل، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إن الهدف من منتدى "أفريقيا 2018" بمدينة شرم الشيخ، الترويج للاستثمار في أفريقيا من خلال مصر، باعتبار أن القاهرة هي البوابة الرئيسية للدخول لأفريقيا.



وأضاف "عادل"، خلال حواره مع فضائية "dmc"، أن حجم السوق الأفريقي الفترة الحالية يتجاوز المليار نسمة، ويعد من أكبر الأسواق نموًا على مستوى العالم، وهذا من شأنه أن يزيد الاستثمارات للقارة السمراء الفترة المقبلة.



ولفت إلى أن مصر تسعى من خلال مؤتمر "أفريقيا 2018" تحسين الفرص الاستثمارية القادمة للقاهرة، وستعمل على نقل خبرة مصر في الإصلاح الاقتصادي للدول الأفريقية.





