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المدير الإقليمي للشركة المنظمة لمعرض "إيديكس": عدد الحاضرين فاق توقعاتنا

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:46 ص
المدير الإقليمي للشركة المنظمة لمعرض إيديكس: عدد الحاضرين فاق توقعاتنا
توماس جونت
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رقية جمال
 
قال توماس جونت، المدير الإقليمي لشركة كلاريون لتنظيم المعارض المنظمة لمعرض إيديكس 2018، إننا توقعنا 10 آلاف زائر لمعرض الصناعات الدفاعية الأول "إيديكس 2018" لكن عدد الحاضرين فاق توقعاتنا.

وأضاف "جونت"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "mbc مصر"، أن الشركة تنظم 200 معرض في مجالات مختلفة على مستوى العالم، وكان من الهام تنظيم معرض إيديكس 2018"؛ نظرًا لقيمة الدولة المصرية، وحتى يكون إضافة للسي في الخاص بهم.

هذا واختتم الأربعاء معرض إيديكس ٢٠١٨ للصناعات الدفاعية والعسكرية، فعالياته وذلك بعد ٣ أيام من العمل المتواصل، فى مركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس.
المزيد عن: معرض إيديكس 2018 توماس جونت ايديكس إيديكس ٢٠١٨
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