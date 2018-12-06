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حامد عبدالدايم يكشف سبب إحجام الفلاحين عن زراعة البطاطس في 2017

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 03:41 ص
حامد عبدالدايم يكشف سبب إحجام الفلاحين عن زراعة البطاطس في 2017
الدكتور حامد عبد الدايم
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كساب أحمد
 
قال الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة استوردت 158 الف طن من تقاوي البطاطس في 2016، وهذه الكمية كانت كبيرة مما أدى لزراعة عدد كبير من الفلاح للبطاطس، الأمر الذي ترتب عليه زيادة المعروض من البطاطس، وبالتالي انخفض السعر.

وتابع متحدث الزراعة، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، أن الفلاحين أحجموا عن زراعة البطاطس في 2017 بسبب انخفاض أسعار البطاطس في عام 2016، مما أدى لانخفاض الإنتاج، وبالتالي ارتفع السعر.

ولفت إلى أن الفلاحين قاموا بشراء كميات كبيرة من تقاوي البطاطس في بداية 2018 بسبب ارتفاع الأسعار مرة أخرى.
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