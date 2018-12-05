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بعد توفير السيسي دراجة بخارية مجهزة له.. والد محمد: "ربنا يجازيه خير"

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:42 م
بعد توفير السيسي دراجة بخارية مجهزة له.. والد محمد: ربنا يجازيه خير
السيسي
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أمنية فوزي
 
كشف عبد النبي معوض، والد الطالب محمد، من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي وفر له الرئيس عبد الفتاح السيسي دراجة بخارية مجهزة لتسهيل انتقاله من المنزل إلى المدرسة، بعد مناشدات الطالب على وسائل التواصل الاجتماعي، تفاصيل الواقعة.

وأوضح "معوض"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأربعاء، أن نجله كان يذهب إلى المدرسة بالكرسي أو العجلة المتحركة في المرحلة الابتدائية والإعدادية، ولكن المسافة بعدت في المرحلة الثانوية.

وأضاف أنهم قاموا بعمل استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، واستجابت لهم الرئاسة بطريقة سريعة بدون أي وسائط أو أي شيء، معقبًا: "ربنا يجازيهم خير غيروا حياتنا، وأدخلوا السرور على أسرة كاملة، ربنا يجازي الرئيس خير"، لافتًا إلى أنه نجله قام برسم صورتين للرئيس السيسي بسبب حالته النفسية التي ارتفعت.
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