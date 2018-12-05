تعرفي على طرق التغلب على مشكلة "الأرق الليلي" نهائيا

تعد مشكلة الأرق الليلي من المسائل المهمة التي يبحث عنها الكثيرون، كون الأرق أو قلة النوم من أكثر المشاكل الصحية التي يعاني منها الناس حول العالم ويمكن أن يكون لها تداعيات كبيرة وخطيرة على الصحة لجهة الاصابة بالامراض مثل امراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري وسرطان الثدي وصولا الى الاكتئاب.





هذا فضلا عن الشعور الدائم بالتعب والاعياء والصداع وعدم القدرة على القيام بالمهام اليومية والضعف الجسماني وقلة التركيز وهو ما قد يعرض الشخص المصاب بالارق بالحوادث خصوصا عند قيادة السيارة.





ويلجأ العديد للعلاج ب الحبوب المنومة التي يلاحظ عدم فاعليتها بعض فترة من الوقت كما ان لها مضاعفات واثار جانبية على الصحة، ولهذا يكون البحث عن الطرق الاخرى البديلة والطبيعية والتي تساعد في التغلب على الأرق الليلي.





ينصح الخبراء باتباع جملة من الطرق الطبيعية التي تساعد في التغلب على الأرق والحصول على نوم جيد وكافي كل ليلة.





وهذه الطرق هي التالية:

- الحرص على الخلود للنوم كل ليلة في نفس الساعة والاستيقاظ كذلك في الساعة نفسها حتى في العطل الاسبوعية والاجازات والاعياد، حيث ان تعويد الجسم على النوم والاستيقاظ في وقت محدد كل يوم يساعد الجسم على التكيف مع المسألة ويخفف من حدة الأرق وصولا الى علاجها.





- التعرض لضوء الشمس كل يوم ولو من خلف نافذة، ولمدة تتراوح بين 15-430 دقيقة.





- تجنب اخذ قليلولة او النوم بعد الظهر لفترة اطول من نصف ساعة او بعد الساعة بعد الظهر، كون ذلك يعيق النوم العميق في الليل ويؤدي للارق.





- كما الحرص على توقيت مواعيد النوم والاستيقاظ يوميا، ينصح بوضع جدول وبرنامج منتظم للمهام التي يقوم بها المرء قبل النوم وتكريرها بنفس الترتيب كل ليلة.





- اغلاق كافة وسائل التسلية وتجنب استخدام الاجهزة الذكية سواء الهواتف النقالة او الحاسوب وغيرها، كون التعرض للضوء الازرق المنبعث من هذه الاجهزة يخدع الجسم فيظن ان الوقت ما زال نهارا.





- الاستماع للموسيقى الهادئة والقيام ببعض التمارين الخاصة بالتنفس او التأمل والاسترخاء قبل الخلود للنوم.





- اخذ حمام دافئ يساعد على استرخاء الاعصاب المتشنجة طوال النهار ويتغلب على الارق.





- التوقف عن تناول الطعام والشراب قبل 4 ساعات من موعد الخلود للنوم.





- تجنب مشتقات الكافيين في الليل ومشروبات الطاقة، وعدم الاسراف في شرب الماء ليلا لتفادي الاستيقاظ لدخول الحمام بشكل متكرر.





- تجنب الاطعمة الغنية بالدهون والسكريات والملح كونها تثقل المعدة وتجعل الانسان يعاني من عسر الهضم وبالتالي عدم القدرة على النوم بشكل جيد.





- تناول موزة او كوب من الحليب الدافئ يساعد على استرخاء الجسم والنوم بشكل سلس.





- التركيز على الاطعمة الغنية بالمغنيزيوم والذي يساعد في التغلب على الأرق الليلي، مثل السبانخ والعدس والفاصوليا والموز والأفوكادو، كما تفيد البروتينات الموجودة في اللبن والجبن والسمك والدجاج لاحتوائها على الحمض الأميني تربتوفان الذي يشجع على افراز هرمون السعادة سيروتونين. كما تساعد الدهون غير المشبعة وبعض الاعشاب مثل الريحان والميرمية في محاربة الارق الليلي.





- توفير بيئة هادئة ومعتدلة الحرارة في غرفة النوم واختيار الوسادة المناسبة وكذلك الغطاء، كما يمكن استخدام سدادات الاذن لتجنب الضوضاء او وضع قناع على العينين لتفادي الانزعاج من الضوء.