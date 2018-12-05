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بعد تخطي الجونة.. الأهلي يُحقق انتصارين متتاليين في الدوري المصري لأول مرة منذ 4 أشهر

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:14 م
بعد تخطي الجونة.. الأهلي يُحقق انتصارين متتاليين في الدوري المصري لأول مرة منذ 4 أشهر
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علاء خليف
 

حقق فريق الأهلي فوزًا شاقًا على نظيره الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري الممتاز موسم 2018-2019.

ويعتبر هذا الفوز الثاني على التوالي للأهلي، بعد فوزه على بتروجيت في الجولة الماضية بهدف دون رد.

وحقق الأهلي فوزين متتاليين في الدوري المصري الممتاز للمرة الأولي منذ أغسطس الماضي أي منذ 4 أشهر تقريبًا، وتحديدًا عندما حقق 3 إنتصارات متتالية في المسابقة المحلية على حساب المصري (2-0)، ووادي دجلة (1-0)، وحرس الحدود (2-0).

بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلي 17 نقطة ويتقدم للمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد الجونة عند 16 نقطة ويحتل المركز الثاني عشر في جدول المسابقة.
المزيد عن: الدوري المصري الجونة الأهلي والجونة الأهلي أخبار الأهلي
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