محافظ كفرالشيخ يتابع حملة الإزالات ويعلن إزالة 1113 حالة بمساحة 240 فدان (صور)

تابع الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاربعاء، أعمال الحملة الموسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمراكز قلين، الحامول، بيلا، مطوبس بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ومديرية الزراعة والاصلاح الزراعى بكفرالشيخ، وتحت إشراف اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، لأمن كفر الشيخ، وبمشاركة اللواء ناصر رشاد، نائب مدير الأمن_حكمدار المديرية، اللواء خالد اسماعيل، مساعد مدير الأمن للأمن العام، المهندسة عايده ماضى رئيس مركز ومدينة الحامول، المهندس على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة بيلا، اللواء عصام رصاص رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، وعدد كبير من القيادات الأمنية والشرطية والتنفيذية بمحافظة كفر الشيخ.



قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم إزالة 1113 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 240 فدان و12 قيراط، من بداية الحملة على مدار 9 أيام بداية من يوم الاثنين 26 وحتى 5 ديسمبر 2018 من أعمال الحملة المشتركة، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، حيث تم اليوم إزالة 55 حالة على مساحة (3 فدان و1 قيراط) بمركز قلين بقرية البكاتوش.



كما تم إزالة 21 حالة بمساحة ( 2 أفدنة و12قراريط ) بمركز الحامول بقرى جمعية الحامول، الحلافى، السلاهيب، الكفرالشرقى، كما تم إزالة 21 حالة بمساحة ( 2 أفدنة و5قراريط ) بمركز بيلا بقرى الناصريه، عزبة يوسف، كما تم إزالة 15 حالة بمساحة ( 1 أفدنة و10 قراريط ) بمركز مطوبس بقرى الجزيرة الخضراء، بنى بكار، منية المرشد.



وأكد المحافظ، أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية بكفرالشيخ للحفاظ على الرقعة الزراعية.