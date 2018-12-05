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مصطفى الفقي يناقش عادل حمودة في مذكراته "كلمة السر الحرية"

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:08 م
مصطفى الفقي يناقش عادل حمودة في مذكراته كلمة السر الحرية
مصطفى الفقي يناقش عادل حمودة
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ميسون أبو الحسن - شيماء عطية
 

تصوير: ولاء غنيم - هادي كرم - عبدالحافظ حمدي - علي فهيم


ناقش الكاتب الصحفي مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، الكاتب الصحفي عادل حمودة، في مذكراته "كلمة السر - الحرية"، اليوم، خلال حفل التوقيع، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.


وقال خلال حفل التوقيع، إن الكاتب الصحفي عادل حمودة أحدث تغييرًا في أسلوب الكتابة ونوعية الخبر، وصنع نوعًا جديدًا من مدارس الصحافة، وكان صحفيًا للدولة وليس السلطة، مؤكدًا أنه اختار طريقًا خاصًا في الصحافة، وتستطيع أن تعرف أنها كتابته بدون أن يضع اسمه على ما كُتب، لافتًا إلى أنه خاض معارك بين العدل واللا عدل، ومضي مع الوطن بلا تردد، كاشفًا المستور فيما يجب أن يُكشف، وحاول أن يكون صوتًا للعامة والناس والحقيقة، ولذلك دفع الثمن غاليًا عندما أنهيت أعماله في روزاليوسف.


واسترجع "الفقي" ذكرياته، مؤكدًا أن آخر تعليمات الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كانت رسالة يحملها للكاتب الصحفي عادل حمودة، متابعًا: "عادل حمودة آل على نفسه ألا يُريح أحدًا إلا الحقيقة.


كتاب "كلمة السر" هو الكتاب الأول من مذكرات عادل حمودة"٥٠ سنة في أفران الصحافة والسياسة، ويكشف من خلاله العديد من الأسرار والكواليس التي يتم سردها لأول مرة، لأنها مذكرات تحمل القليل من سيرتها لشخصيته ولكنها تحمل الكثير من سيرة الوطن الذي عاش فيه، ومن ثم فإنها تؤرخ أسرار وأحداث وشخصيات يكشفها للمرة الأولى والتى تحسم الكثير من الجدل الذى أُثير حولها.

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