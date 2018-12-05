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سعر الريال السعودي أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 5/12/2018

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 08:57 م
سعر الريال السعودي أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 5/12/2018
سعر الريال السعودي أمام الجنيه
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الفجر الاقتصادي
 
يشهد سعر الريال السعودي حالة من الاستقرار منذ انتهاء موسم عمرة المولد النبوي ليستقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، في البنوك الحكومية والخاصة، ليسجل الريال السعودي سعر 4.75 جنيه للشراء، 4.78 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى.

وفيما يلي أسعار الريال السعودي فى البنوك العامة والخاصة:

سعر الريال السعودي فى البنك المركزى المصرى
4.75  جنيه للشراء
4.79  جنيه للبيع

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى
4.75 جنيه للشراء
4.78  جنيه للبيع

سعر الريال السعودي فى بنك مصر
4.75   جنيه للشراء
4.76  جنيه للبيع

سعر الريال السعودي فى البنك التجارى الدولى 
4.74 جنيه للشراء
4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية
4.73  جنيه للشراء
4.77  جنيه للبيع

سعر الريال السعودي أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 5/12/2018
المزيد عن: عمرة المولد النبوي سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة سعر الريال السعودى فى بنك اسكندرية سعر الريال السعودي فى البنك الاهلى البنوك الحكومية والخاصة
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