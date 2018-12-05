ترامب يتجنب مصافحة كلينتون وزوجته بجنازة بوش الأب (بالفيديو)

تجنب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصافحة غريمته السياسية هيلاري كلينتون، اليوم الأربعاء، في جنازة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب في واشنطن.







ورصدت كاميرات التصوير مصافحة سريعة بين ترامب وسلفه باراك أوباما، مع وصوله إلى المقعد المخصص للرئيس الأمريكي وزوجته داخل الكاتدرائية الوطنية.







وأشار تقرير لصحيفة "ذي غارديان" إلى أن لقاء ترامب وأوباما هو الأول منذ يناير 2017.







إلا أن اللافت كان مبادرة السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب بمصافحة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، والتلويح لهيلاري كلينتون، التي خاضت الإنتخابات الرئاسية ضد ترامب.