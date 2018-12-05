ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ترامب يتجنب مصافحة كلينتون وزوجته بجنازة بوش الأب (بالفيديو)

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 08:54 م
ترامب يتجنب مصافحة كلينتون وزوجته بجنازة بوش الأب (بالفيديو)
طباعة
وكالات
 
تجنب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصافحة غريمته السياسية هيلاري كلينتون، اليوم الأربعاء، في جنازة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب في واشنطن.



ورصدت كاميرات التصوير مصافحة سريعة بين ترامب وسلفه باراك أوباما، مع وصوله إلى المقعد المخصص للرئيس الأمريكي وزوجته داخل الكاتدرائية الوطنية.



وأشار تقرير لصحيفة "ذي غارديان" إلى أن لقاء ترامب وأوباما هو الأول منذ يناير 2017.



إلا أن اللافت كان مبادرة السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب بمصافحة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، والتلويح لهيلاري كلينتون، التي خاضت الإنتخابات الرئاسية ضد ترامب.



وحرص ترامب على تجنب النظر إلى هيلاري وتجاهل يد الرئيس السابق زوجها بيل كلينتون الذي هيأ نفسه لمصافحته.
 
المزيد عن: يتجنب مصافحة كلينتون فيديو زوجته دونالد ترامب جورج بوش الأب جنازة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
21:45
-
نيوكاسل يونايتد
فولهام
-
x
21:45
-
ليستر سيتي
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
تشيلسي
بيرنلي
-
x
21:45
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
ساوثهامتون
مانشستر يونايتد
-
x
22:00
-
ارسنال
الدوري المصري الممتاز
الاهلي
0
x
20:00
1
الجونة
كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:30
-
سانت اندرو
برشلونة
-
x
22:30
-
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/5/2018 9:20:00 PM