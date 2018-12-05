السفير المصري بلندن يبحث مع العموم البريطاني إلغاء قرار حظر الطيران إلى شرم

التقى السفير طارق عادل، سفير جمهورية مصر العربية في لندن، مع كل من النائبين بمجلس العموم البريطاني "ستيفن تيمز" (من حزب العمال)، و"جوناثان لورد" (من حزب المحافظين)، بصفتهما الرئيسين المشاركين لمجموعة الصداقة البرلمانية مع مصر بالبرلمان البريطاني.





أكد السفير المصري خلال اللقاء على أهمية العمل على تعزيز العلاقات السياسية بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية المباشرة إلى مصر، مع الحرص على تنويعها في العديد من المجالات، وعلى رأسها قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما أحد أولويات الدولة المصرية، فضلاً عن العمل على إقامة مشروعات كثيفة العمالة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب المصري الذين يدخلون سوق العمل كل عام، كما طرح "عادل" مسألة النظر في إلغاء قرار حظر الطيران إلى مطار شرم الشيخ.





من جانبهما، أكد النائبان "تيمز" و"لورد" على أن أولويات مجموعة الصداقة البرلمانية مع مصر تتفق في كثير منها مع الأولويات المصرية، وعَبّرا عن حرصهما على التنسيق المستمر بين المجموعة والسفارة المصرية في لندن في هذا الشأن، انطلاقاً من قناعتهم بأن الحفاظ على أمن واستقرار مصر يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



