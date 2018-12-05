عاجل.. محمد صلاح على دكة ليفربول أمام بيرنلي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-









حراسة المرمى : اليسون









خط الدفاع : جوميز - فان دايك - ماتيب - مورينو









خط الوسط : هيندرسون - ميلنر - كيتا - شاكيري









خط الهجوم : ستوريدج - أوريجي









وجاء اللاعب الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول علي دكة البدلاء من أجل إراحته، بسبب ضغط المباريات في الفترة الماضية.



