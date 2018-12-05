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عادل حمودة: "كلمة السر - الحرية" كتاب العمر ولهذا السبب يعزف العرب عن كتابة السير الذاتية

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 08:53 م
عادل حمودة: كلمة السر - الحرية كتاب العمر ولهذا السبب يعزف العرب عن كتابة السير الذاتية
عادل حمودة
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شيماء عطية - ميسون أبوالحسن
 
تصوير: ولاء غنيم - هادي كريم - علي فهيم - عبدالحافظ حمدي

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة إن كتابه الأحدث "كلمة السر - الحرية" هو كتاب العمر، لافتًا إلى أنه كتاب لسيرة أحداث حياته منذ الجامعة ولمدة نصف قرن شغلها في العمل الصحفي.

وأضاف "حمودة" أنه يصعب كتابة المذكرات في الشرق الأوسط، لأن هناك من يعتقد أن من يكتب المذكرات يُقتل،
مؤكدًا أننا لا نقبل بسهولة كتابة الحقيقة لأن البعض يعتبر الكتابة تشهير بيه، أو أنه لا ينقل الصورة الحقيقية عن الأشخاص ولذلك يعزف الكتاب عن السير الذاتية ويكتفون بإدخالها في كتب أخرى.

وتابع "حمودة" أن الحقائق في الوطن العربي لا تظهر في وقتها، متسائلًا إذا لم تظهر الحقيقة في وقتها فما هي قيمتها، لأن تأخيرها ينقلها من قيمتها التاريخية إلى مجرد نميمة.

جاء ذلك خلال حفل توقيع مذكرات الكاتب الصحفي عادل حمودة والتي حملت عنوان "كلمة السر - الحرية"، قبل قليل، في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس بحضور لفيف من الشخصيات العامة ونجوم المجتمع.
عادل حمودة: "كلمة السر - الحرية" كتاب العمر ولهذا السبب يعزف العرب عن كتابة السير الذاتية
عادل حمودة: "كلمة السر - الحرية" كتاب العمر ولهذا السبب يعزف العرب عن كتابة السير الذاتية
عادل حمودة: "كلمة السر - الحرية" كتاب العمر ولهذا السبب يعزف العرب عن كتابة السير الذاتية
عادل حمودة: "كلمة السر - الحرية" كتاب العمر ولهذا السبب يعزف العرب عن كتابة السير الذاتية
عادل حمودة: "كلمة السر - الحرية" كتاب العمر ولهذا السبب يعزف العرب عن كتابة السير الذاتية
عادل حمودة: "كلمة السر - الحرية" كتاب العمر ولهذا السبب يعزف العرب عن كتابة السير الذاتية
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