عاجل.. "السيسي" يجري اتصالا بالرئيس اليمني للاطمئنان على صحته

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادى، واطمأن خلاله على صحته متمنياً الشفاء العاجل له من الوعكة الصحية التي ألمت به.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات الأوضاع في اليمن، لا سيما فيما يتعلق بمسار المفاوضات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية، حيث أكد الرئيس التزام مصر بدعم الحل السياسي في اليمن وفقاً لمرجعياته الأساسية، وذلك في إطار السعي نحو الحفاظ على وحدة واستقرار اليمن وحكومته الشرعية.



