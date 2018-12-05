ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأردن تحضر لمؤتمر دولي لدعم القدس في 20 ديسمبر

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:17 م
الأردن تحضر لمؤتمر دولي لدعم القدس في 20 ديسمبر
طباعة
وكالات
 
بدأ الأردن التحضير لعقد مؤتمر دولي حول مدينة القدس في العاصمة عمان بعنوان "الطريق إلى القدس 2 - نداء إلى المسجد الأقصى المبارك"، في 20 ديسمبر، برعاية ملكية وبتنظيم من وزارة الأوقاف الأردنية، بالتعاون مع مجلس النواب الأردني.



وبين وزير الأوقاف الأردني عبد الناصر أبو البصل في مؤتمر صحافي بوزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء ملامح المؤتمر، مشيراً الى إنه سسيشهد مشاركة محلية وعربية ودولية واسعة لمفكرين، وعلماء مسلمين، ورجال دين مسيحيين، وسياسيين، وهيئات ومؤسسات ومنظمات، متوقعاً أن يتجاوز عدد المشاركين ألف مشارك من مختلف دول العالم في هذه التظاهرة العالمية.



قال أبو البصل إن الأردن يستشعر حاجة دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، إلى الدعم والمساندة.



وأضاف أن المؤتمر يأتي أيضاً بعد ارتفاع وتيرة الاقتحامات من قبل المستوطنين المتطرفين، إضافةً إلى وجود نمط جديد من قبل سلطات الاحتلال وهو واضح أنه يهدف إلى وجود مشاريع للاحتلال أبرزها التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك.



وقال إن المؤتمر سيركز في أعماله على الدعم الحقيقي للدفاع عن المسجد الأقصى، والمقدسات الاسلامية والمسيحية، وعن المقدسيين أيضاً، إضافةً إلى مساندة المقدسيين في مواجهة سياسة سلطات الاحتلال.



ويناقش المؤتمر أيضاً واقع المؤسسات التعليمية والصحية في القدس التي تشرف عليها وزارة الأوقاف الأردنية مالياً وإدارياً، ودعمها.
المزيد عن: مؤتمر دولي دعم القدس التحضير الأردن 20 ديسمبر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
21:45
-
نيوكاسل يونايتد
فولهام
-
x
21:45
-
ليستر سيتي
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
تشيلسي
بيرنلي
-
x
21:45
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
ساوثهامتون
مانشستر يونايتد
-
x
22:00
-
ارسنال
الدوري المصري الممتاز
الاهلي
-
x
20:00
-
الجونة
كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:30
-
سانت اندرو
برشلونة
-
x
22:30
-
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/5/2018 7:40:05 PM