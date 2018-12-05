أستاذ كبد: مصر تقود العالم في علاج فيروس سي

قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودوربلهارس، إن مؤتمر الجمعية الأمريكية للكبد قال في توصياته إن مصر تقود العالم في علاج فيروس سي، مؤكدًا أن منظومة فيروس سي يجب تطبيقها في كل المنظومات الصحية، وجميع مجالات الحياة.





وأضاف"الخياط"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كنا نخجل قديمًا في الرد على أسئلة أطباء الكبد الأجانب حول سبب ارتفاع نسب الإصابة بفيروس سي في مصر.





ولفت أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودوربلهارس إلى أن الأبحاث أثبتت أن كل مريض فيروس سي ينقل العدوي إلى 5 أخرين بسبب عدم اتباع وسائل مكافحة العدوى.



