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ترامب يرفض تقليص منظمة "أوبك" للانتاج

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:03 م
ترامب يرفض تقليص منظمة أوبك للانتاج
دونالد ترامب
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وكالات
 

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رفضه لتقليص منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) للإنتاج، داعيا 

المنظمة إلى العدول عن هذه الخطوة.


وكتب ترامب على تويتر، اليوم الأربعاء، أنه يتمنى ألا تقلص أوبك كميات الإنتاج، وقال إن " العالم لا يريد أن يرى

 أسعارا أعلى للنفط كما أنه ليس في حاجة إليها أيضا".


ومن المنتظر أن تعقد "اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة" من دول المنظمة واتحاد الدول المنتجة من خارجها

 (أوبك +) اجتماعا غدا الخميس وبعد غد الجمعة في العاصمة النمساوية فيينا بغرض بحث كيفية عودة الاستقرار

 إلى أسعار النفط التي انخفضت بقوة في الفترة الأخيرة.


وكان الخبراء توقعوا مؤخرا أن من المنتظر تحقيق مثل هذا الهدف عن طريق تمديد أو تشديد تخفيض الإنتاج.


كان ترامب دعا أوبك في الفترة الأخيرة مرارا إلى العمل على تخفيض أسعار النفط، وقد استجابت له بعض الدول

 في (أوبك+) برفع إنتاجها لتعويض العقوبات المعلنة على إيران.

المزيد عن: يرفض دونالد ترامب تقليص الانتاج أوبك
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