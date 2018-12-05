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محرز: تشيلسي وأرسنال مازالا في سباق اللقب

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:04 م
محرز: تشيلسي وأرسنال مازالا في سباق اللقب
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منى العوضي
 

يعتقد رياض محرز صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي أن الفرق الأربعة الأولى في جدول ترتيب الدوري الانجليزي قادرة على خطف اللقب على الرغم من سيطرة السيتي.


وقال محرز في تصريحات صحفية: "بالطبع تستطيع أي فرقة من الفرق الأ{بعة الأولى الفوز بالدوري".


وتابع: "لن تفوز في كل المباريات بنتيجة 4-0 و5-0، نحن سعداء جداً بالفوز والحصول على النقاط الثلاث في المباراة الماضية".


وأكمل: "نحن الآن بحاجة إلى التركيز كل ثلاثة أيام، نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين وعلى رأس أولوياتنا، ويمكن لأي فريق من المراكز الأربعة الأولى الفوز بالدوري".


جدير بالذكر فأن فريق مانشستر سيتي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة.

المزيد عن: مانشستر سيتي كورة رياضة رياض محرز جدول ترتيب الدوري الانجليزي
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