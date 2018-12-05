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غدًا.. يوم ثقافي سوداني بنقابة الصحفيين بحضور السفير

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 05:38 م
غدًا.. يوم ثقافي سوداني بنقابة الصحفيين بحضور السفير
نقابة الصحفيين - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل عضو مجلس النقابة، يومًا للثقافة والفن السوداني، وذلك بحضور سفير السودان في مصر عبدالمحمود عبدالحليم، والدبلوماسي المصري فخري أحمد عثمان، وعدد من الدبلوماسيين.

تبدأ الفعاليات اليوم الساعة ١١ صباحًا بمعرض فن تشكيلي في بهو النقابة لعدد من الفنانين التشكيليين السودانيين، وكذلك معرض للمنتجات البيئية والمشغولات التراثية السودانية، ويستمر المعرض طوال اليوم، ويتضمن اليوم أمسية شعرية لشعراء من مصر والسودان.

كما يتضمن اليوم ندوة أدبية لمناقشة ديوان (منا الرجاء ومنكم الرحيق) للشاعر الدبلوماسي السوداني سليمان عبدالتواب سفير السودان السابق في المغرب، ويقدم الرؤية النقدية حول الديوان الدكتور حسام عقل أستاذ النقد الأدبي بكلية التربية جامعة عين شمس، وذلك في السادسة مساءً بقاعة طه حسين بالدور الرابع، تدير الأمسية الشعرية الكاتبة هالة فهمي، وتُدير الندوة الكاتبة نفيسة عبدالفتاح.

المزيد عن: نقابة الصحفيين فن تشكيلي سفير السودان في مصر اللجنة الثقافية
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