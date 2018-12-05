بيان عاجل للتموين بشأن إعادة المحذوفين من البطاقات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، الموافق 5 ديسمبر، أن الوزارة سوف تبدأ في إعادة المحذوفين من بطاقة التموين اعتبارا من يوم 10 ديسمبر الجارى ويستمر لمدة 10 أيام.





وصرح اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، أن الوزارة سوف تبدأ في إعادة المحذوفين من بطاقة التموين، لمن تقدم إلى مكتب التموين فى الفترة من يوم 1 إلى 9 ديسمبر بطلب للتظلم من حذف بعض أفراد أسرته من بطاقته التموينية، حيث يتم مراجعة البيانات والتأكد من صحتها وتصحيح البيانات الخاطئة والتأكد أيضا أنه من المستحقين للدعم .





وأوضح اللواء عمرو مدكور فى تصريحات صحفية له اليوم، أن عملية إعادة المحذوفين من البطاقات التموينية، سوف تتم على 3 مراحل طوال شهر ديسمبر الجاري، حسب التسلسل التالي:





لمن تقدم بطلب للتظلم إلى مكتب التموين فى الفترة من 1 إلى 9 ديسمبر، سيتم إعادته فى اليوم العاشر، ومن تقدم بالتظلم من يوم 10 إلى يوم 19 سيتم إعادته فى يوم 20 من نفس الشهر.





أما من تقدم بالتظلم الى مكتب التموين فى الفترة من يوم 20 من الشهر أو بعد ذلك، فسيتم إعادته نهاية الشهر نفسه أو بداية الشهر التالى وذلك لمن تم مراجعة بياناتهم والتأكد من صحتها وأنهم من المستحقين للدعم.





وأشار اللواء عمرو مدكور، إلى أن مكاتب التموين ما تزال تتلقى تظلمات المواطنين من خلال حصولهم على استمارة “أداء الخدمة” وكتابة بيانات أفراد الأسرة مرفق بها صوره الرقم القومى لهم.





وكانت وزارة التموين قد طالبت منذ عدة أيام قليلة ماضية، أصحاب ابطاقات التموينة ممن تقدموا لصرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجارى، ووجدوا حذف فى بعض الأفراد بالبطاقة، بالتوجه لمكتب التموين والحصول على استمارة “أداء الخدمة” وكتابة كافة بيانات أفراد الأسرة المقيدة بالبطاقة مع صور الرقم القومى للأفراد المستفيدة، ﻭأنه سيتم إعادة أى فرد تم حذفه طالما أنه مقيد على قاعدة البيانات ومن ضمن المستحقين.





من ناحيته، أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى، أن الوزارة ظلت على مدار أكثر من 3 أشهر اعتبارا من بداية شهر أغسطس وحتى 7 نوفمبر الماضى تناشد المواطنين أصحاب البطاقات التى بها أخطاء لتحديث بياناتهم وتم عمل مناشدة طوال هذه الفترة سواء من خلال وسائل الإعلام والدخول على موقع دعم مصر، كما تم كتابة عبارة تحديث البيانات للبطاقات التى بها أخطاء فى بون صرف الخبز أو السلع المدعمة.





ولفت معاون وزير التموين، إلى أن عملية تحديث بيانات الأفراد ببطاقات التموين التى بها أخطاء، قد كشف خلال الفترة الماضية عن عدة مخالفات تعني عدم وصول الدعم لمستحقيه وإهدار للمال العام، حيث تبين استمرار وجود أشخاص متوفيين ضمن منظومة التموين.



